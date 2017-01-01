Прикамье и ОАЭ наладят программу обмена студентами

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Губернатор Пермского края Максим Решетников и ректор Пермского государственного медицинского университета им. академика Е.А. Вагнера (ПГМУ) Ирина Корюкина обсудили результаты бизнес-миссии в Дубаи. По итогам поездки представители пермского медуниверситета договорились с дубайскими коллегами о возможности обмена студентами.

Глава Прикамья Максим Решетников отметил, что привлечение иностранных студентов в вузы Пермского края важно не только для роста популярности региона на мировом уровне, но и с экономической точки зрения. Студенты остаются в Прикамье жить, находят здесь работу, заводят семью. «Краевые власти поддерживают развитие региональных вузов в этом направлении, — говорит губернатор региона. — Нашим большим плюсом является спокойная обстановка, толерантное отношение жителей, привычка жить в многонациональном обществе».

Ректор ПГМУ Ирина Корюкина рассказала о дальнейших шагах по сотрудничеству с Дубайским медицинским университетом. «Сейчас мы с коллегами уже начали согласование договора и подбор первой группы. Предполагается, что в ее состав войдут четыре девочки: одна учащаяся медфармучилища, две — лечебного факультета ПГМУ и еще одна индийская студентка, которая учится в Перми», — пояснила И. Корюкина. Также ректор отметила, что пермская группа будет готова поехать на стажировку в Дубаи уже весной, а группа из ОАЭ приедет, предположительно, в начале следующего учебного года.

В рабочей встрече также принял участие профессор, директор ООО «Центр международного образования» Сайед Камруззаман, который подтвердил успешную работу ПГМУ в части обучения иностранных студентов. «Пермский медицинский университет в этом году стал лидером России по количеству обучающихся иностранных студентов. Сейчас в стенах вуза учится около тысячи студентов из других стран. Мы видим заинтересованность краевых властей и их поддержку. С ней в ближайшие годы, я думаю, мы сможем увеличить набор иностранных студентов в пермские вузы как минимум вдвое, — подчеркивает профессор. — Со своей стороны мы готовы построить в Перми кампус европейского уровня». По словам господина Сайеда, компания планирует взять на себя обязательства по покупке земельного участка и подбору подрядной организации. Также профессор отметил, что кампусом смогут пользоваться студенты не только медицинского университета, но и других вузов Пермского края.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края





