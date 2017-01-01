В Перми проходит межрегиональный форум «Мусульманский мир — 2018»

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Фото: пресс-служба администрации губернатора Пермского края

Вчера, 5 апреля, в выставочном центре «Пермская ярмарка» началась работа VIII межрегионального форума «Мусульманский мир — 2018», участие в котором принимают представители порядка 80 городов России.

Традиционно на форуме представлена деловая и развлекательная программа. Участников и гостей «Мусульманского мира» ждут круглые столы, конференции, детские праздники и конкурсы для представителей мусульманских общин. В качестве развлечения — татарские и башкирские сказки, выступления творческих коллективов, мусульманские угощения.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Традиционно форум — одна из главных площадок, которая демонстрирует всё богатство мусульманского мира, национальных традиций и обычаев. Здесь всегда царит доброжелательная атмосфера. Каждый год на форум приходят тысячи людей, в том числе представители разных религий. Чтобы поближе познакомиться с вашей самобытной культурой, попробовать блюда национальной кухни, послушать красивую музыку.

У мусульман есть, чему поучиться. Вы бережно передаете из поколения в поколение свои традиции: учите детей заботиться о ближнем, уважать старшее поколение, хранить семейные ценности.

В Пермском крае проживает более 250 тыс. представителей мусульманской религии. Это целая общность людей, которая вносит свой вклад в развитие нашего общего Пермского края».

Накануне форума «Мусульманский мир-2018» состоялась встреча Максима Решетникова с председателем Центрального духовного управления мусульман России, Верховным муфтием России Шейх Уль-Ислам Талгатом Сафа Таджуддином. Стороны обсудили взаимоотношения между представителями традиционных конфессий в Пермском крае.

Верховный муфтий России подчеркнул, что Пермский край — многоконфессиональный регион: «Межконфессиональные отношения складывались в Пермском крае веками. Здесь живёт большое количество разных наций, а сейчас присоединяются представители бывших стран СНГ. Форум «Мусульманский мир» призван сблизить представителей всех конфессий, донести до жителей и гостей Пермского края, что каждый вносит свой вклад в развитие региона, в его будущее».

VIII Межрегиональный форум мусульманской культуры «Мусульманский мир-2018» пройдёт 5-8 апреля 2018 года на площадке выставочного центра «Пермская ярмарка» (г. Пермь, шоссе Космонавтов, 59).

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края