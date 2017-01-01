Воспитанник интерната для умственно отсталых детей прочитает Тотальный диктант Воспитанник детского дома-интерната для умственно отсталых детей Василий Кардаков продиктует текст Гузели Яхиной в штабе «Дедморозим» по адресу Горького, 60.

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Фото: фонд «Дедморозим»

В Настоящее время подопечный фонда учится в Кунгурском техникуме-интернате и претендует на то, чтобы после выпуска вести самостоятельную жизнь.

«Обаяние Василия не знает границ — это уже оценили и уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков, и губернатор Максим Решетников, и генеральный директор БК «Парма» Александр Башминов, и все координаторы «Дедморозим». По нелепому стечению обстоятельств Вася — умный, начитанный парень с прекрасным чувством юмора —воспитывался в доме-интернате для умственно отсталых детей. Благодаря неравнодушным пермякам к Васе вернулось достойное его будущее», — рассказывает координатор фонда Арина Плюснина.

Напомним, в рамках проекта «Вернуть будущее» вместе с учреждениями для умственно отсталых детей «Дедморозим» создают особую систему, которая призвана давать детям с инвалидностью шанс на максимально полноценную жизнь. Такая система может стать универсальной для всех подобных учреждений в России. В прошлом году в Пермском крае четыре выпускника домов-интернатов в суде доказали свою дееспособность. У них появился шанс на будущее вне стен психоневрологического интерната, куда автоматически переводится подавляющее большинство выпускников ДДИ. В настоящее время проект «Вернуть будущее» реализуется на частные пожертвования и средства Фонда президентских грантов.

Участники Тотального диктанта в Перми смогут помочь с умом и другим воспитанникам детских домов-интернатов. Они получат специальные закладки, на которых будет размещено предложение внести любое посильное пожертвование. Все переведённые средства будут направлены на реализацию проекта «Вернуть будущее».

Организаторы акции подчёркивают, что любое участие в совместном проекте команды Тотального диктанта в Перми и фонда «Дедморозим» будет абсолютно добровольным.