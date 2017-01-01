В Прикамье предложили отдать акцизы на прямогонный бензин в федеральный бюджет Из-за «налогового манёвра» все регионы России третий год терпят многомиллионные убытки

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Губернатор Пермского края Максим Решетников внёс в Законодательное собрание предложение выйти в Госдуму с законодательной инициативой по внесению поправок в Бюджетный кодекс РФ. Проект постановления в краевом парламенте зарегистрирован 4 апреля.

В пояснительной записке говорится, что в соответствии с Налоговым кодексом для поддержки производителей нефтехимии в случае использования в качестве сырья прямогонного бензина нефтехимическим предприятиям предоставляются налоговые вычеты по акцизам с применением повышающего коэффициента. В результате регионы с каждым годом обязаны возвращать предприятиям всё большую сумму. Так на начало 2016 года отрицательные доходы субъектов составляли -13,1 млрд руб., 2017 года — -21 млрд руб., а 2018 года — -26,2 млрд руб. Пермский край на начало 2016 года потерял 225,1 млн руб., 2017 года — 364,6 млн руб., а 2018 — 464,3 млн руб.

Проектом поправок предлагается исключить из источников формирования доходов бюджетов субъектов РФ доходы от акцизов на прямогонный бензин, закрепив их за федеральным бюджетом. Прогнозируется, что при принятии поправок доходы у федерального бюджета снизятся на 26-27 млрд руб.

Отметим, с 1 июня 2016 года 12% доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, в том числе на прямогонный бензин, начали распределять в федеральный бюджет, а в бюджетах субъектов России оставлять 88%. До этого 100% доходов зачислялись в региональные бюджеты.

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