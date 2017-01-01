ПГНИУ получит грант на создание Центра знаний по целевым капиталам Университету будет выделено до 5 млн руб. по итогам конкурса фонда В. Потанина.

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Фото: Константин Долгановский

Подведены итоги первого конкурса на поддержку Центров знаний по целевым капиталам в рамках благотворительной программы фонда В. Потанина «Эффективная филантропия».

Как объясняют в пресс-службе фонда, в цели конкурса входит продвижение модели целевого капитала в России и создание инновационных ресурсных центров, профильных площадок обучения, консультаций и профессионального общения.

К конкурсу проявили интерес более 250 организаций, по итогам экспертизы к участию было допущено 33 заявки из 21 города России. Среди конкурсантов — университеты и музеи, благотворительные фонды и правозащитные организации, НКО, работающие в самых разных сферах деятельности.

В пятёрку лучших вошёл Пермский государственный национальный исследовательский университет. Победители получат гранты до 5 млн руб. на создание Центров знаний по целевым капиталам, период реализации гранта ограничен тремя годами.

«Мы рады, что наш пилотный проект вызвал живой интерес у специалистов, работающих с эндаументами. Это подтверждает, что сообщество стало достаточно зрелым, чтобы сформировать запрос на широкую экспертизу и практическую информацию о технологиях работы с целевыми капиталами. Новые центры помогут создавать новые эндаументы и развивать уже существующие, формировать горизонтальные и межсекторные связи, делать более профессиональной работу всей сферы целевых капиталов», — отметила генеральный директор благотворительного фонда В. Потанина Оксана Орачева.

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