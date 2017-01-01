Собственный загородный дом рядом с Хохловкой в комплексе «Бережное» от PAN City Group Приобретение земли под строительство загородного дома или коттеджа — ответственный шаг в жизни каждого. В этом выборе необходимо правильно расставить приоритеты и обратить внимание на множество важных моментов.

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Фото: PAN City Group

Компания PAN City Group предлагает земельные участки под строительство коттеджа или загородного дома в комплексе «Бережное» (ИЖС), рядом с Хохловкой.

Плюсы и экономия очевидны: вы выбираете проект, технологию строительства, метраж своего будущего дома, а самое главное — время, когда приступать к строительству. Земельные участки расположены рядом с роскошным лесным массивом, девственной природой, в месте со свежим воздухом и прекрасным видом на реку. Загородный комплекс активно развивается и застраивается. Вы по достоинству оцените чистейший воздух и благоприятную экологию «Бережного».

Возможно ли жить недалеко от города и при этом любоваться прекрасным видом на реку? Да, ведь загородный комплекс «Бережное» расположен в живописном месте слияния двух рек — Камы и Чусовой, всего в 30 км от города по направлению Пермь-Хохловка вблизи микрорайона Заозерье, через который пролегает автотрасса до коттеджного комплекса. Буквально в 10 минутах езды есть вся необходимая социальная инфраструктура: магазины, кафе, школа, аптеки, знаменитый музей «Хохловка».

Выберите ваш загородный дом в «Бережном»: первая очередь комплекса включает в себя 41 участок площадью от 11 до 21,5 соток. Оцените все преимущества загородного комлпекса:

Хорошая транспортная доступность, асфальтированная дорога Пермь-Хохловка. Обеспечен круглогодичный проезд до комплекса. Наличие линий электропередач в непосредственной близости от участков (новая ЛЭП до территории комплекса). Возможность подключения к газопроводу в деревне Тупица. Устройство межквартальных дорог в твердом исполнении. Привлекательная цена в сезон от 30 000 рублей за сотку.

Профессионалы компании PAN City Group помогут вам приобрести землю под застройку вашего будущего загородного дома с беспроцентной рассрочкой до 6 месяцев, и вы можете начать строительство на своём участке сразу же после внесения первоначального взноса.

Индивидуальный график платежей. Первоначальный взнос от 30%. Кредит от банка партнера на выгодных условиях.

Узнайте подробности в центральном офисе PAN City Group по адресу: Пермь, шоссе Космонавтов, 111, корпус 43 и по телефону (342) 257-00-10.

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Собственник. 8-912-889-56-59 , 8-922-300-61-06 .