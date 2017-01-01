Власти Перми не будут строить мечеть возле Центрального рынка Мусульманский храм решено возводить в районе «Авторадио»

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Управление внешнего благоустройства администрации Перми обратилось в городскую комиссию по землепользованию и застройке с предложением установить территорию общего пользования для участка на улице Крылова рядом с Центральным рынком. Сейчас она относится к зоне обслуживания и деловой активности городского центра Ц-1, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Планируется сменить зонирование на участке 928 кв м, который ранее хотели передать под строительство мечети для 300 молящихся. Разрешения на условно разрешенный вид использования участка на ул. Крылова, 36в добивалась религиозная организация Духовное управление мусульман Пермского края. Но когда вопрос вынесли на общественные слушания, он вызвал широкий резонанс, против строительства мечети в этом районе выступили местные жители. В итоге участок на улице Крылова власти решили отдать под благоустройство, комиссия по землепользованию уже одобрила необходимую для этого смену зонирования. Проект будет вынесен на публичные слушания.

Новая соборная мечеть появится на бульваре Гагарина, 74а.