Власти Прикамья попросили полномочий на борьбу со спекулянтами-лесорубами Сейчас около 70 процентов «льготной» древесины в Пермском крае перепродаётся

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Вчера, 5 апреля, губернатор Пермского края внёс на обсуждение депутатов Заксобрания проект постановления «О законодательной инициативе», который поможет увеличить эффективность использования лесных ресурсов и помочь гражданам, нуждающимся в древесине.

Как сообщается в пояснительной записке, в соответствие с Лесным кодексом РФ, любая семья или одиноко проживающий человек может воспользоваться правом на получение деловой древесины для строительства и ремонта индивидуального жилого дома и надворных построек. Но как показала практика, в большинстве субъектов РФ эту древесину в основном получают те, кто в ней реально не нуждается. В результате лес, полученный по льготным ценам, становится объектом теневого оборота и перепродаётся по рыночным ценам (в Пермском крае — от 300 до 1000 руб. за 1 куб. м.)

В Пермском крае гражданам для строительства и ремонта индивидуального жилого дома и надворных построек ежегодно предоставляется 1 млн куб. м. качественной хвойной деловой древесины. Но почти 70% такой древесины перепродаётся. Сейчас в очереди на получение леса стоят более 32 тыс. заявителей, и те, кто действительно нуждается в древесине, не могут получить её в течение 3-15 лет.

Согласно Лесному кодексу, субъекты Российской Федерации могут устанавливать только порядок заготовки древесины (спиливание, срубание и срезание деревьев). В связи с этим власти Прикамья обратились к депутатам ЗС, чтобы те попросили Госдуму расширить полномочия субъектов: разрешить им устанавливать порядок предоставления древесины и требовать от заявителей подтверждения собственных нужд и предоставления каких-либо документов и сведений. В отношении земель особо охраняемых природных территорий федерального значения этими полномочиями предлагается наделить соответствующий федеральный орган исполнительной власти.