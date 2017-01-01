В Заксобрание внесли законопроект о создании Горнозаводского городского округа
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Документ зарегистрирован в краевом парламенте 4 апреля.
Земское собрание Горнозаводского района внесло в Законодательное собрание проект закона о преобразовании Горнозаводска в городской округ и попросило принять документ на апрельском пленарном заседании сразу в двух чтениях.
Напомним, ранее в процесс создания городских округов вошли Кизел, Краснокамск, Гремячинск и Чайковский.
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