В Заксобрание внесли законопроект о создании Горнозаводского городского округа

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Фото из группы ВК «Подслушано: Горнозаводск»

Документ зарегистрирован в краевом парламенте 4 апреля.

Земское собрание Горнозаводского района внесло в Законодательное собрание проект закона о преобразовании Горнозаводска в городской округ и попросило принять документ на апрельском пленарном заседании сразу в двух чтениях.

Напомним, ранее в процесс создания городских округов вошли Кизел, Краснокамск, Гремячинск и Чайковский.