Единый номер экстренных служб 112 будет доступен по всему Пермскому краю Для этих целей в текущем году из бюджета выделят 53 млн рублей

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Фото: Константин Долгановский

Постановление, предусматривающее завершение создания, госэкспертизу и ввод в эксплуатацию Системы-112 в Прикамье, позавчера было подписано губернатором Максимом Решетниковым.

Пока на единый номер «112» поступают обращения только от жителей Перми. За 2017 год в центры обработки вызовов из краевой столицы поступило более 560 тысяч обращений. За первый квартал 2018 года — уже более 149 тысяч обращений, сообщает пресс-служба губернатора.

Чтобы единый номер был доступен по всему Пермскому краю, необходимо провести ещё ряд мероприятий, среди которых власти особо выделяют дооснаснащение центров обработки вызовов и 117-ти дежурно-диспетчерских служб, а также испытания всей системы.