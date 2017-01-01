На пермском предприятии, где на пожаре погиб рабочий, нашли нарушения охраны труда

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После возгорания реактора прокуратура Кировского района проверила в ООО «Пермская химическая компания» соблюдение законодательства об охране труда.

В ходе проверки было установлено, что часть работников организации не прошла обучение по охране труда и проверку знаний срок, в установленный законом. Кроме того, водители автопогрузчиков не проходили предрейсовые медицинские осмотры. Также обществом не обеспечена безопасность работников при эксплуатации азотной установки, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По результатам проверки прокурор возбудил в отношении «Пермской химической компании» и его директора дела об административном правонарушении и потребовал устранить выявленные нарушения.

Напомним, утром 1 марта при выполнении работ в одном из цехов предприятия начался пожар. В результате ожоги и отравление продуктами горения получили пятеро работников. Один из них скончался в больнице. Краевое СУ СКР возбудило уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

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