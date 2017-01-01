Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 6 апреля

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Торговать, так по правилам. Администрация Перми определила правила размещения нестационарных торговых объектов.

«Три кита» развития города. Городские власти определили круг социальных задач на ближайшую пятилетку.

Стоп большегрузам! В Перми на весенний период ограничат движение грузового транспорта.

От Года экологии к Году добровольца. Пермские волонтёры объединят усилия в работе по защите окружающей среды.

Весна без долгов. В Перми началась общегородская акция для жителей, имеющих задолженность по оплате коммунальных ресурсов.

К отдыху готовы! Городские власти традиционно оказывают помощь в оздоровлении и отдыхе детей.

Слово ветерана. Ветераны Прикамья положительно оценили изменения в системе здравоохранения региона.

Жильё для молодых родителей. В рамках проекта «Крепкая семья» осуществляется мониторинг доступности льготной ипотеки.

Всё об особых территориях. В Перми увидел свет атлас «Особо охраняемые природные территории Пермского края».

Музыка для сна и вместо. На предстоящем Дягилевском фестивале публику уложат слушать.

По стопам Ruhrtriennale. Гостям Дягилевского фестиваля представят новую концертную площадку.

Ай да папы! В Перми выбрали лучшего отца семейства.

Проверка грамотности. Пермь в шестой раз примет участие в «Тотальном диктанте».

Вопрос-ответ. Выплаты молодым семьям.

Больше тортиков — больше жизни! В последнюю неделю апреля Пермь захватит благотворительный «Тортонадо».

Электронный экскурсовод. Просвещать посетителей в историческом парке будет робот-промобот.

Газета «Пятница» выходит тиражом 110-150 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

Уважаемые читатели! В Интернет-сети газету «Пятница» можно найти на сайте газетапятница.рф и в социальной сети «ВКонтакте».

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