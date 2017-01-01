Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 6 апреля
Торговать, так по правилам. Администрация Перми определила правила размещения нестационарных торговых объектов.
«Три кита» развития города. Городские власти определили круг социальных задач на ближайшую пятилетку.
Стоп большегрузам! В Перми на весенний период ограничат движение грузового транспорта.
От Года экологии к Году добровольца. Пермские волонтёры объединят усилия в работе по защите окружающей среды.
Весна без долгов. В Перми началась общегородская акция для жителей, имеющих задолженность по оплате коммунальных ресурсов.
К отдыху готовы! Городские власти традиционно оказывают помощь в оздоровлении и отдыхе детей.
Слово ветерана. Ветераны Прикамья положительно оценили изменения в системе здравоохранения региона.
Жильё для молодых родителей. В рамках проекта «Крепкая семья» осуществляется мониторинг доступности льготной ипотеки.
Всё об особых территориях. В Перми увидел свет атлас «Особо охраняемые природные территории Пермского края».
Музыка для сна и вместо. На предстоящем Дягилевском фестивале публику уложат слушать.
По стопам Ruhrtriennale. Гостям Дягилевского фестиваля представят новую концертную площадку.
Ай да папы! В Перми выбрали лучшего отца семейства.
Проверка грамотности. Пермь в шестой раз примет участие в «Тотальном диктанте».
Вопрос-ответ. Выплаты молодым семьям.
Больше тортиков — больше жизни! В последнюю неделю апреля Пермь захватит благотворительный «Тортонадо».
Электронный экскурсовод. Просвещать посетителей в историческом парке будет робот-промобот.
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