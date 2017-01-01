Полная информатизация госуправления в Прикамье займёт шесть лет Краевые власти поделились опытом внедрения цифровых технологий с коллегами из других регионов

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Сегодня в Томске руководители органов законодательной и исполнительной власти субъектов РФ на совместном заседании комиссии Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ по образованию и науке и комитета по законодательству Ассоциации инновационных регионов России обсудили вопросы подготовки кадров для цифровой экономики.

Спикер Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих выступил с докладом о направлениях и потенциале развития цифровой экономики в Пермском крае. В настоящее время регион входит в десятку лидеров Российской Федерации по уровню развития информационного общества. Количество занятых в секторе информационных технологий постоянно растет. Особенно активно развивается процесс цифровизации социальной сферы. Планируется, что к 2019 году все ФАПы, школы и социальные учреждения края будут обеспечены широкополосным доступом, а к 2020 году к интернету будут подключены все поселения с численностью от 250 человек. Одна из задач цифровой экономики в крае — стопроцентная информатизация государственного управления к 2024 году.

Валерий Сухих, спикер Законодательного собрания Пермского края:

— В ближайшие годы мы планируем сформировать базу той цифровой экономики, которая действительно создаёт новое качество жизни людей. Сегодня актуальной и первоначальной задачей становится правовое обеспечение подготовки кадров для экономики будущего. Для того чтобы внедрить цифровые технологии во всех областях жизни — в экономике, государственном управлении, городском хозяйстве — нам нужны специалисты, которые хорошо ориентируются в цифровой среде и понимают, как применять новейшие технологии.

Недостаток квалифицированных кадров, которые обладают базовыми компетенциями ИТ-индустрии, является одним из серьёзных ограничений в развитии современной российской экономики. Решением проблемы может стать повышение требований к стандартам, проектированию и реализации программ всех уровней образования: школ, колледжей, вузов.