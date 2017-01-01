После гибели ребёнка в Перми задержан директор управляющей компании Инспекция госжилнадзора выявила нарушения в работе УК «Гарант»

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По делу о падении на 9-месячную девочку глыбы льда на 48 часов были задержаны генеральный директор и инженер УК «Гарант», сообщили «Новому компаньону» в краевом СУ СКР.

Напомним, 2 апреля с крыши или козырька одного из балконов дома по адресу Маршала Рыбалко, 111 на 9-месячную девочку в коляске обрушилась снежная масса. От полученных травм ребёнок скончался в больнице. Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Данный дом находится под управлением ООО «УК «Гарант»», сообщают в Региональной службе по тарифам. Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края уже провела внеплановую выездную проверку компании. В ходе проверки инспектор обнаружил снежный свес на торце дома, а также несколько сосулек над вторым подъездом и выдал предписания устранить нарушения в ближайшее время.