Застройщик ЖК «Арсенал» дополнительно возведёт детсад и школу Эти социальные объекты холдинг «Сатурн-Р» может продать или сдать в аренду Пермскому краю

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Решение о строительстве детского сада и школы было принято на встрече собственника холдинга Александра Репина с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Встреча господина Репина с главой региона состоялась на минувшей неделе. На ней шла речь о ситуации вокруг ЖК «Арсенал». В феврале городской департамент градостроительства и архитектуры по предписанию краевого минстроя отозвал ранее выданные «Сатурн-Р» шесть градостроительных планов земельных участков в районе Красных казарм, где холдинг планирует возвести свой жилой комплекс. Основанием для отзыва стали нарушения при выдаче документации, выявленные краевыми властями.

В ходе встречи Александра Репина с Максимом Решетниковым было предложено решить спорный вопрос с помощью добровольного строительства социальной инфраструктуры – детского сада и школы. Детсад планируется разместить в одной из новостроек, этот проект может обойтись застройщику в 100-150 млн руб. Строительство школы оценивается в 750 млн руб. Оба объекта должны быть возведены к 2020 году. В настоящее время готовится соответствующее соглашение между холдингом и краевыми властями, сообщает Ъ со ссылкой на господина Репина.

Напомним, участок площадью более 30 га в микрорайоне Красные Казармы холдинг «Сатурн-Р» приобрёл в начале 2015 года за 1,5 млрд рублей. Разрешения на застройку этой территории были выданы в 2016 году. Первая очередь строительства представляет собой четыре дома высотностью от 11-ти до 25-ти этажей.

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