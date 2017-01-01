Фонтан на эспланаде начнут строить со следующей недели Подрядная организация выполнила проектно-изыскательские работы и приступает к строительству фонтана

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Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», площадь нового фонтана составит 40 на 25 м. Предполагается, что он, как и фонтан перед Театром-Театром, будет светомузыкальным. При этом его струи будут разнотипными (прямые, спиралевидные, веерные, с эффектом тумана), что позволит создать более разнообразные водные картины.

Сейчас территория перед Законодательным собранием края огораживается. В выходные туда будет заведена техника, которая со следующей недели начнёт оборудовать основание фонтана. Строительство планируют закончить в течение 2018 года.

Напомним, на эспланаде собираются реализовать проект, разработанный ООО «СБ Девелопмент». Согласно проекту, фонтан с трёх сторон будут окружать амфитеатр и искусственные холмы, которые призваны защитить центр эспланады от шума и ветра. Работы по строительству фонтана будут вестись на деньги Сбербанка, выделившего 130 млн руб. Также на благоустройство эспланады предполагается выделить из бюджетов Перми и края по 135 млн руб. Таким образом, реализация проекта обойдётся в 400 млн руб.

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