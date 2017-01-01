В Березниках создана новая краевая больница В её состав вошло сразу несколько медицинских учреждений

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Фото: Игорь Катаев

В Березниках создано самое крупное в регионе лечебно-профилактическое учреждение — «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.».

В одно медицинское учреждение объединились «Городская больница им. Вагнера Е.А», «Детская городская больница», поликлиники Березников и Усольская районная больница, сообщают в пресс-службе Министерства здравоохранения Пермского края.

Напомним, ранее губернатор Прикамья Максим Решетников пояснял целесообразность объединительных процессов с точки зрения экономии. По его словам, это позволит сократить расходы медучреждений на административный персонал и перераспределить средства на заработную плату медицинскому персоналу.

В рамках реорганизации отделения гастроэнтерологии, кардиологии и два отделения общей терапии были переведены из старого здания на ул. Деменёва, 12 в «семиэтажку» на Ломоносова, 102. Таким образом, в одном стационаре будет полная диагностическая база, что в свою очередь дает больше возможностей для проведения плановых операций и ранней реабилитации пациентов.

Лаборатория также становится централизованной, все анализы будут обрабатываться в одном месте в больничном городке на ул. Деменёва.

«Для нас главная задача реорганизации — максимально приблизить медицинскую помощь к населению, чтобы она стала доступнее и могла быть оказана в любом месте на достаточном уровне», — поясняет главный врач Краевой больницы им. Вагнера Михаил Суханов.

В краевом минздраве рассказывают, что больница уже начала работать в новых для себя медицинских направлениях. Так, в декабре прошлого года впервые в Березниках провели сложные операции по установке семи кардиостимуляторов. Впервые были проведены эндоскопические операции у детей. Каждую неделю в Березники приезжают пермские врачи, которые проводят офтальмологические операции.

Планируется, что в ближайшее время больница получит лицензии на четыре новых вида деятельности, которые позволят оказывать высокотехнологичную помощь в направлениях урологии, онкологии, комбустиологии (ожоговое отделение), а также ортопедии и травматологии.

Отметим, что центральная районная больница Усолья, как лечебное учреждение, остаётся и все отделения продолжат функционировать. Вскоре в поликлинике будет организован не только первичный приём больных, но также начнет работать дневной и круглосуточный стационар.