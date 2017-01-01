«Пермгорэлектротранс» впервые за семь лет сработал без убытков

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Фото: Константин Долгановский

По итогам прошлого года муниципальное предприятие отработало без убытков. В 2016 году чистый убыток по итогам года составил 59 млн руб.

В 2017 году впервые за 7 лет предприятие в полном объёме погасило задолженность по налогам и перед государственными внебюджетными фондами. Так, в 2017 году МУП направило 152 млн руб. на погашение задолженности, в том числе просроченной, по налогам, а также 273 млн руб. — перед государственными внебюджетными фондами.

Отсутствие задолженности удалось достичь впервые с января 2010 года. При увеличении общей выручки с 771 до 776,3 млн руб. расходы предприятие сократило на 11,3%, сообщают в пресс-службе администрации Перми.

В начале 2017 года была погашена задолженность по субсидиям перед предприятием, а также проведена работа по оптимизации расходов предприятия и приведению объема транспортной работы к нормативному.