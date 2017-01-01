Компания «ЕвроХим» получила почётную награду за сохранение природы
Председатель Совета директоров компании, ведущей строительство Усольского калийного комбината, Дмитрий Стрежнев удостоен знака «Почётный работник охраны природы»
Ведомственная награда Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации вручается за большой вклад в дело сохранения природы, биологического разнообразия, экологической безопасности, просвещения и распространения экологических знаний.
На торжественной церемонии вручения знаков «Почётный работник охраны природы» награды были вручены руководителям ряда российских компаний и организаций, в том числе председателю Совета директоров минерально-химической компании «ЕвроХим» Дмитрию Стрежневу. Награду Дмитрию Стрежневу вручил глава минприроды России Сергей Донской.
«Эта награда — большая честь для меня и для всей компании «ЕвроХим», — сказал Дмитрий Стрежнев. — Являясь ведущим игроком на мировом рынке удобрений, «ЕвроХим» несёт большую ответственность за сохранение природы и сокращение нашего воздействия на экологию. Мы постоянно совершенствуем нашу стратегию устойчивого развития, чтобы всегда быть одним из лидеров инноваций в экологической деятельности».
Почётная награда Минприроды России — свидетельство значительных успехов в реализации экологической политики компании Андрея Мельниченко, направленной на постоянное снижение воздействия предприятий компании на окружающую среду на основе наилучших доступных технологий.
Ярким примером деятельности «ЕвроХима» в сфере охраны окружающей среды стала программа «Новое производство — чистые реки», признанная минприроды России лучшей частной инициативой в области «зелёных» технологий. В ходе осуществления этой программы на предприятиях компании совместно с органами государственной власти и местного самоуправления реализован целый ряд проектов.
Особое внимание охране окружающей среды компания уделяет не только на действующих предприятиях, но и при строительстве нового калийного комбината в Усолье Пермского края.
Как пояснили в компании, в проекте Усольского калийного комбината осуществляется строительство современной системы сбора и очистки поверхностных и хозяйственно-бытовых стоков с производственной площадки. Хозяйственно-бытовые сточные воды, прошедшие очистку на современных высокотехнологичных очистных сооружениях и дополнительную водоподготовку, полностью будут направляться на нужды котельной комбината. Ливневые сточные воды, собранные сетью канализаций, также пройдя через очистные сооружения, будут использоваться непосредственно в технологии обогащения калийной руды. Всё это позволит ежегодно сэкономить до 950 тыс. куб. м водных ресурсов и снизить сброс сточных вод в водные объекты.
Приоритетным направлением при строительстве Усольского калийного комбината является возведение современных природоохранных объектов: шламохранилищ, очистных сооружений, полигона ТБО, солеотвала с использованием лучших на сегодняшний день технологий, обеспечивающих экологическую сохранность территории присутствия.
Кроме того, с целью возмещения ущерба водным биологическим ресурсам Усольский калийный комбинат осуществляет выпуск молоди рыбы. Всего за 2013-2015 годы в реки Пермского края были выпущены более 200 тыс. штук молоди щуки, судака и стерляди. В 2018 году планируется выпустить еще около 5 тыс. штук молоди щуки.
Справка
АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» управляет активами EuroChem Group AG в Российской Федерации и странах СНГ. EuroChem Group AG — международная компания, один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Головной офис EuroChem Group AG расположен в Швейцарии, производственные, логистические, сбытовые предприятия — в Бельгии, Литве, Эстонии, Китае, России, Германии, США. Штат сотрудников — более 25 тыс. человек. Предприятия EuroChem Group AG производят азотные и фосфорные удобрения, а также продукцию органического синтеза и железорудный концентрат.
EuroChem Group AG — вертикально интегрированная компания с широкой сферой деятельности: от добычи полезных ископаемых и углеводородов до производства, логистики и дистрибуции удобрений. Продукция компании поставляется более чем в 100 стран мира.
В настоящее время компания разрабатывает два крупных месторождения калийных солей в России в рамках реализации проектов «ЕвроХим-ВолгаКалий» (Гремячинское месторождение, Волгоградская область) и Усольский калийный комбинат (Верхнекамское месторождение, Пермский край), реализует масштабную программу по строительству аммиачных производств в России и Казахстане.
Бенефициарами компании EuroChem Group AG являются российские граждане Андрей Мельниченко и Дмитрий Стрежнев.
По сообщению пресс-службы ООО «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат»
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