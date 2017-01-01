Компания «ЕвроХим» получила почётную награду за сохранение природы Председатель Совета директоров компании, ведущей строительство Усольского калийного комбината, Дмитрий Стрежнев удостоен знака «Почётный работник охраны природы»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Ведомственная награда Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации вручается за большой вклад в дело сохранения природы, биологического разнообразия, экологической безопасности, просвещения и распространения экологических знаний.

На торжественной церемонии вручения знаков «Почётный работник охраны природы» награды были вручены руководителям ряда российских компаний и организаций, в том числе председателю Совета директоров минерально-химической компании «ЕвроХим» Дмитрию Стрежневу. Награду Дмитрию Стрежневу вручил глава минприроды России Сергей Донской.

«Эта награда — большая честь для меня и для всей компании «ЕвроХим», — сказал Дмитрий Стрежнев. — Являясь ведущим игроком на мировом рынке удобрений, «ЕвроХим» несёт большую ответственность за сохранение природы и сокращение нашего воздействия на экологию. Мы постоянно совершенствуем нашу стратегию устойчивого развития, чтобы всегда быть одним из лидеров инноваций в экологической деятельности».

Почётная награда Минприроды России — свидетельство значительных успехов в реализации экологической политики компании Андрея Мельниченко, направленной на постоянное снижение воздействия предприятий компании на окружающую среду на основе наилучших доступных технологий.

Ярким примером деятельности «ЕвроХима» в сфере охраны окружающей среды стала программа «Новое производство — чистые реки», признанная минприроды России лучшей частной инициативой в области «зелёных» технологий. В ходе осуществления этой программы на предприятиях компании совместно с органами государственной власти и местного самоуправления реализован целый ряд проектов.

Особое внимание охране окружающей среды компания уделяет не только на действующих предприятиях, но и при строительстве нового калийного комбината в Усолье Пермского края.

Как пояснили в компании, в проекте Усольского калийного комбината осуществляется строительство современной системы сбора и очистки поверхностных и хозяйственно-бытовых стоков с производственной площадки. Хозяйственно-бытовые сточные воды, прошедшие очистку на современных высокотехнологичных очистных сооружениях и дополнительную водоподготовку, полностью будут направляться на нужды котельной комбината. Ливневые сточные воды, собранные сетью канализаций, также пройдя через очистные сооружения, будут использоваться непосредственно в технологии обогащения калийной руды. Всё это позволит ежегодно сэкономить до 950 тыс. куб. м водных ресурсов и снизить сброс сточных вод в водные объекты.

Приоритетным направлением при строительстве Усольского калийного комбината является возведение современных природоохранных объектов: шламохранилищ, очистных сооружений, полигона ТБО, солеотвала с использованием лучших на сегодняшний день технологий, обеспечивающих экологическую сохранность территории присутствия.

Кроме того, с целью возмещения ущерба водным биологическим ресурсам Усольский калийный комбинат осуществляет выпуск молоди рыбы. Всего за 2013-2015 годы в реки Пермского края были выпущены более 200 тыс. штук молоди щуки, судака и стерляди. В 2018 году планируется выпустить еще около 5 тыс. штук молоди щуки.

Справка

АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» управляет активами EuroChem Group AG в Российской Федерации и странах СНГ. EuroChem Group AG — международная компания, один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Головной офис EuroChem Group AG расположен в Швейцарии, производственные, логистические, сбытовые предприятия — в Бельгии, Литве, Эстонии, Китае, России, Германии, США. Штат сотрудников — более 25 тыс. человек. Предприятия EuroChem Group AG производят азотные и фосфорные удобрения, а также продукцию органического синтеза и железорудный концентрат.

EuroChem Group AG — вертикально интегрированная компания с широкой сферой деятельности: от добычи полезных ископаемых и углеводородов до производства, логистики и дистрибуции удобрений. Продукция компании поставляется более чем в 100 стран мира.

В настоящее время компания разрабатывает два крупных месторождения калийных солей в России в рамках реализации проектов «ЕвроХим-ВолгаКалий» (Гремячинское месторождение, Волгоградская область) и Усольский калийный комбинат (Верхнекамское месторождение, Пермский край), реализует масштабную программу по строительству аммиачных производств в России и Казахстане.

Бенефициарами компании EuroChem Group AG являются российские граждане Андрей Мельниченко и Дмитрий Стрежнев.

По сообщению пресс-службы ООО «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат»

× Продам земельные участки (15 км. от Закамска — 25 минут от центра города) Деревня Хухрята, Краснокамского района (рядом с коттеджным поселком «Изумруд»). 2 отмежеванных земельных участка под дачное строительство площадью по 10 соток каждый. Цена 13 т.р. за сотку. При покупке 2 участков цена 10 т.р. за сотку.

Собственник. 8-912-889-56-59 , 8-922-300-61-06 .