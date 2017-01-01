Матч «Амкара» против ЦСКА может быть вновь перенесён Причина тому — фанаты столичного «Спартака»

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Матч Чемпионата России по футболу ЦСКА — «Амкар», пока запланированный на 18 апреля, может быть перенесён на день позже. Об этом сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на руководителя департамента профессионального футбола РФС Сергея Куликова. По словам футбольного чиновника, также рассматривается вариант переноса матча полуфинала Кубка России «Спартак» — «Тосно», который также пока запланирован в Москве на 18 апреля. Решение о переносе может быть принято уже сегодня.

«Матчи «Спартака» и ЦСКА в один день — это нежелательно. Большие фанатские потоки в транспорте в один день — плохо. Решим вопрос с переносом. Какой-то из матчей будет перенесен, видимо, на 19 апреля», — сказал Сергей Куликов.

Напомним, накануне, 4 апреля, московский «Спартак» вышел в полуфинал Кубка России. Игра с командой «Тосно» из Ленинградской области намечена на 18 апреля. В этот же день только на другом московской стадионе должен состояться перенесённый матч 23-го тура премьер-лиги ЦСКА — «Амкар».

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