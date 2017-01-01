Три района Прикамья получат почти 130 млн рублей на социально-экономическое развитие

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Правительство Пермского края утвердило первые постановления о возмещении расходов муниципальным районам Прикамья на строительство школ и детских садов.

Согласно документу три района получат 127 млн руб.: Суксунскому муниципальному району будет возмещено 12,2 млн руб., Пермскому району — 100 млн руб., Кишертскому — 14,8 млн руб.

Возмещённые средства будут направлены на строительство и ремонт инженерных коммуникаций, приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры и строительство спортивных сооружений, поясняют в пресс-службе администрации губернатора Прикамья.