Уголовное дело в отношении гендиректора «РВ-Пермь» направили в суд Алексея Шабалина обвиняют в растрате и отмывании денег

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Вокзал Пермь-II

По данным краевой прокуратуры, в 2015 и 2016 годах генеральный директор АО «РВ-Пермь» Алексей Шабалин совершил растрату вверенного имущества на сумму более 3,1 млн руб. В частности, мужчина оформлял документы на оказание транспортных услуг, а затем составлял фиктивные отчеты для создания видимости исполнения этих услуг. Чтобы отмыть выведенные средства, он направил эти деньги якобы на погашение остатков задолженности по договору лизинга за организацию, где единственным учредителем и директором являлся его родной брат. Таким образом, было легализовано более 2,2 млн руб, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.

Напомним, АО «РВ-Пермь» было создано правительством Пермского края и ОАО «РЖД» для строительства транспортно-пересадочного узла «Пермь-2». Краевые власти перечислили в уставный капитал общества 150 млн руб. Однако в 2017 году Контрольно-счетная палата Пермского края обнаружила, что «РВ-Пермь» не решало свою непосредственную задачу, а выделенные из бюджета края деньги были использованы неэффективно и с нарушениями. Всего в распоряжении общества находилось 175 млн руб., а на 1 октября 2016 года остаток средств составил 111,3 млн руб., при том что в штате АО числились лишь гендиректор и секретарь. В результате КСП рекомендовала краевому правительству принять меры по возвращению средств в бюджет и наказанию виновных.