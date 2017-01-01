Алексей Третьяков пытается вернуть кресло мэра Чайковского через суд Отправленный в отставку Алексей Третьяков обратился в Чайковский городской суд

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Напомним, 21 марта стало известно, что главу города Алексея Третьякова подозревают в превышении полномочий. Уголовное дело было возбуждено по факту незаконной передачи земли кооперативу «Рассвет» и муниципальной квартиры в собственность несовершеннолетней дочери начальника комитета по управлению имуществом администрации города Натальи Смышляевой. Этой статьей предусматривается наказание от штрафа в 100-300 тыс. руб. до лишения свободы на семь лет.

После предъявления обвинения глава города написал заявление о досрочном сложении полномочий. Чайковская гордума должна была рассмотреть документ 23 марта, но за несколько часов до заседания думы Алексей Третьяков отозвал заявление. В интервью порталу «Чайковские новости» он пояснил, что сделал это после того, как понял, что претензии к нему не обоснованы. Несмотря на то, что мэр отозвал свое заявление, депутаты приняли его отставку. За досрочное прекращение полномочий Алексея Третьякова высказались 13 депутатов, против — один человек, двое — воздержались.

Алексей Третьяков сообщил «Чайковским новостям», что 1 апреля отправил в городской суд иск с требованием признать решение депутатов гордумы Чайковского незаконным. В суде изданию сообщили, что иск поступил к ним 3 апреля, решение о принятии к рассмотрению примут до конца недели.