В Прикамье в честь Дня Победы пройдёт порядка ста мероприятий

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Сегодня, 4 апреля, на заседании организационного комитета «Победа» власти края и общественники обсудили подготовку к праздничным мероприятиям, посвящённым 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также вопросы соцподдержки и проведения диспансеризации ветеранов.

Глава Прикамья Максим Решетников напомнил, что мероприятия по празднованию Дня победы начинаются задолго до праздника.

«В эти дни у нас пройдут и памятные церемонии, и тематические концерты, выставки, спектакли, спортивные мероприятия. В этом году у нас планируется более 90 мероприятий, которые пройдут во всех районах. Особое внимание главам муниципалитетов нужно уделить на приведение в порядок всех памятных мест. Для краевой столицы главными событиями станут Парад победы на Октябрьской площади и традиционное прохождение Бессмертного полка».

В этом году в Перми в шестой раз также пройдёт акция «Бессмертный полк». Так как там запрещена символика любых партий, координатор Всероссийской гражданской инициативы «Бессмертный полк» в Пермском крае Анна Отмахова предложила подписать соглашения со всеми политическими партиями о соблюдении Устава полка. Председатель Пермской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Надежда Максютенко, в свою очередь, предложила организовать встречу поколений, на которой участники ВОВ могли бы рассказать студентам и ребятам из стройотрядов свои истории.

На территории региона сейчас проживает более 41 тыс. ветеранов Великой отечественной войны и тружеников тыла. По словам Максима Решетникова, ежегодно на дополнительную их поддержку из федерального и краевого бюджетов направляется более 300 млн руб.

«В целом мы стараемся постоянно совершенствовать систему поддержки ветеранов на уровне края. Основной наш принцип в этом — адресность. Особое внимание уделяется здоровью ветеранов. Надо сказать, что остаются определённые «больные» темы, которые мы должны держать на особом контроле. В первую очередь, это решение жилищных вопросов».

Министр социального развития Пермского края Павел Фокин отметил, что для ветеранов в регионе реализуется несколько проектов. «В частности, в рамках «Территория заботы» мы обходим всех ветеранов, изучаем их положение и потребности в поддержке. Важно, что это не разовые мероприятия, а системная работа», — пояснил министр.

Источник — пресс-служба администрации губернатора