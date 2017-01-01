На социальную поддержку граждан в Прикамье направят более 60 млрд рублей

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Сегодня, 4 апреля, на заседании правительства Пермского края были подведены итоги оказанных в 2017 году мер социальной поддержки населения и озвучены планы по соцподдержке на 2018 год и плановый период 2019-2020 год.

Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что социальная поддержка в крае основывается на принципах адресности и нуждаемости: «Принципиально важный критерий, который мы стали использовать при оказании поддержки, — это адресный подход. Наша задача не раздать всем денег по чуть-чуть, а направлять средства действительно тем, кто нуждается в этой помощи, и эту помощь оказывать своевременно и эффективно, — подчёркивает глава Прикамья. — Для этого мы оказываем как системные, так и локальные меры поддержки». В качестве примера глава региона привел введение компенсации расходов за подключение домов к газу.

В своем докладе министр социального развития Пермского края Павел Фокин озвучил итоги оказания в регионе мер социальной поддержки и планы на 2018 год. Министр обозначил три основных категории граждан, нуждающихся в социальной поддержке: семьи с детьми, люди пожилого возраста и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Среди достижений 2017 года Павел Фокин обозначил ликвидацию очерёдности среди пожилых людей на помещение в стационарные учреждения. «Ещё одно важное событие для социальной инфраструктуры, которое произошло в прошлом году, — принято решение по строительству важных социальных объектов: геронтологического центра и современного детского реабилитационного центра», — отметил министр.

Председатель Всероссийского общества инвалидов Надежда Романова отметила, что важным вопросом в регионе остается безбарьерная среда для маломобильных групп граждан, в том числе в транспортной системе.

Председатель Региональной общественной организации «Многодетные Пермского края» Ирина Ермакова подчеркнула, что для поддержки семей не нужно всё сводить только к финансовой поддержке. По словам общественницы, хороший результат по оказанию помощи семьям Прикамья в достижении самодостаточности показывает такой инструмент, как социальный контракт, который подразумевает оказание семьям помощи в создании собственного бизнеса.

Отметим, в 2017 году в бюджете края было предусмотрено 19,5 млрд руб. на оказание мер социальной поддержки населению. С учётом индексации всех социальных пособий трехлетний бюджет предусматривает более 60 млрд руб. на социальную поддержку жителей Пермского края. Из них 32,5 млрд руб. — на поддержку старшего поколения, 27,6 млрд руб. — на поддержку семьи и детства и около миллиарда — на доступной среды и реабилитацию инвалидов.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края