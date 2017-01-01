Вячеслава Торчинского в мэрии Перми сменит Елена Крысина К работе в статусе исполняющей обязанности замглавы города она приступит завтра, 5 апреля

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Как стало известно «Новому компаньону», место Вячеслава Торчинского в мэрии Перми займёт его бывшая заместительница Елена Крысина. С завтрашнего дня она станет исполняющей обязанности вице-мэра, а также возглавит городской департамент культуры и молодёжной политики. До этого назначения госпожа Крысина работала начальницей отдела по культуре и дополнительному образованию в этом департаменте.

Напомним, сегодня, 4 апреля, заместитель главы администрации Перми Вячеслав Торчинский был назначен министром культуры Пермского края. Его предшественница на этом посту Галина Кокоулина вернулась на должность директора Пермской краевой филармонии.