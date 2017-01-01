Андрей Борисов: «Может получиться интересная коллаборация» Пермский театр оперы и балета и Пермское музыкальное училище подписали договор о сотрудничестве

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Фото: Сергей Федосеев

Это уже второй подобный договор. Первый был подписан театром с Пермским хореографическим училищем 28 февраля, и вот 4 апреля — с музыкальным училищем. Документ подписали исполнительный директор театра Андрей Борисов и директор училища Анна Жарова. Кроме них, в церемонии приняли участие новый художественный руководитель училища, в недавнем прошлом — главный дирижёр театра Валерий Платонов и министр культуры Пермского края Галина Кокоулина. Это было её последнее публичное появление в министерском звании.

По словам Андрея Борисова, театр взял на себя роль системообразующей единицы в создающемся культурно-образовательном кластере.

Андрей Борисов, исполнительный директор Пермского театра оперы и балета:

— Мы не мыслим себя без хореографического и музыкального училищ. Они готовят для нас кадры, поэтому мы хотим, чтобы уровень выпускников был высоким. Мы должны работать вместе.

Практические шаги по сближению театра и училища уже сделаны, и важнейший из них — переход на новую работу Валерия Платонова.

Андрей Борисов:

— То, что Валерий Игнатьевич стал художественным руководителем училища, очень важно. Он знает театр изнутри, он пользуется здесь огромным авторитетом. Может получиться интересная коллаборация.

Валерий Платонов, художественный руководитель Пермского музыкального училища:

— В театре много специалистов, и мы надеемся, что вся эта профессиональная мощь будет способствовать становлению начинающих музыкантов. Это должно принять системный характер. Культурный кластер надо развивать с детского сада, укреплять сеть начального музыкального образования, поднимать престиж профессии. Острая проблема, общая для всей России — маленький конкурс в музыкальные училища. Мало желающих учиться...

Как пояснила Галина Кокоулина, практический результат совместной деятельности училища и театра должен выразиться в создании молодёжного камерного оркестра, который в случае успеха станет филармоническим коллективом.

Анна Жарова поблагодарила коллег и пояснила, что совместная работа уже ведётся: студенты училища получили возможность посещать премьеры и репетиции и буквально одновременно с церемонией подписания договора прошёл мастер-класс хормейстера театра Валерии Сафоновой со студентами дирижёрско-хорового отделения училища.