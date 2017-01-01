В Перми построят второй корпус кадетской школы на 800 учеников

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Фото: пресс-служба администрации губернатора Пермского края

Сегодня, 4 апреля, постановлением регионального правительства земельный участок по адресу: ул. Ивана Франко, 49, был передан из краевой собственности городу Перми.

Предполагается, что на данной площадке будут построены второе здание Пермского кадетского корпуса им. генералиссимуса А.В. Суворова, рассчитанное на 800 школьников, спортивная площадка и плац.

В настоящее время на участке располагается пятиэтажное здание бывшего учебного заведения начального профессионального образования, которое закрылось в 2011 году. Планируется, что после реконструкции новый корпус школы сможет принять своих учеников уже в 2021 году.

На заседании правительства губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркнул, что строительство школ и детских садов — лучший стимул для повышения рождаемости: «Нам нужно в тех точках, где оказалась несбалансированная застройка, в скорейшем режиме обеспечить места в ясельных, детсадовских группах и школах. Именно поэтому значительная часть наших усилий направлена на создание этой инфраструктуры, без которой говорить о поддержке рождаемости бессмысленно».

Напомним, бюджетом Пермского края на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов предполагается строительство в регионе 27 новых школ.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края