Разработку проекта надземного перехода через Восточный обход оценили 1,6 млн рублей

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Фото: Константин Долгановский

Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края в очередной раз объявило аукцион на разработку проектной и рабочей документации для строительства надземного пешеходного перехода через трассу Восточного обхода Перми.

Начальная цена контракта составила 1,6 млн руб. Источник финансирования — субсидии из бюджета Пермского края. В документации говорится, что аукцион проводится, чтобы разработать оптимальные, обоснованные и экономически целесообразные инженерно-технические решения для повышения безопасности участников дорожного движения. Проектом необходимо определить точное местоположение и границы автобусных остановок, переходно-скоростных полос, тротуаров, надземного пешеходного перехода. При определении параметров надземного пешеходного перехода следует учесть перспективную интенсивность движения. Причём подрядчик должен спроектировать надземный пешеходный переход так, чтобы он примыкал к посадочной площадке и исключал потребность в установке автопавильонов.

Работы должны быть выполнены с момента заключения договора по 27 мая 2019 года. Заявки принимаются до 11 апреля. Аукцион пройдёт 16 апреля.

Напомним, в первый раз Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края объявило аукцион на разработку проектной и рабочей документации для строительства надземного пешеходного перехода через Восточный обход в октябре прошлого года. Начальная цена контракта тогда составляла 1,4 млн руб., а победитель аукциона был должен завершить работу к 2 июля 2018 года. В результате на аукцион не поступило ни одной заявки. Торги признали несостоявшимися и через несколько дней объявили заново. Новый аукцион закончился в ноябре с аналогичным итогом. Во время декабрьского аукциона поступила единственная заявка от ООО «Предприятие «ПИК». Но контракт с ним не заключили из-за «отказа или уклонения участника от заключения контракта». Следующий аукцион объявили лишь в марте, при этом увеличив начальную стоимость контракта на 237,8 тыс. руб.