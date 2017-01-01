Бывшего главу Усолья подозревают в превышении полномочий

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Как сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье», краевое СУ СКР возбудило в отношении бывшего главы Усольского сельского поселения Анатолия Грачёва два уголовных дела по факту превышения полномочий.

По версии следствия, в 2016 году Анатолий Грачёв передал в аренду своим знакомым два земельных участка на территории Усольского поселения. Позднее он подписал без проведения торгов договоры купли-продажи указанных земель по заниженной стоимости. В результате муниципалитет недополучил денежные средства и лишился участков. В феврале Березниковский городской суд признал незаконной передачу одного из участков в частную собственность.