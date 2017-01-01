Глава Перми оценил работу Вячеслава Торчинского в мэрии Сегодня вице-мэр города возглавил краевое министерство культуры

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Фото: Константин Долгановский

Назначение своего уже бывшего заместителя в кабинет министров Прикамья официально прокомментировал глава Перми Дмитрий Самойлов. Мэр назвал Торчинского профессионалом, который «хорошо знаком со спецификой пермской отрасли культуры» и видит её перспективы. О Вячеславе Торчинском Дмитрий Самойлов говорит как об организаторе крупных городских мероприятий: «При его непосредственном участии успешно началось культурное освоение обновлённой набережной Камы, а такие праздники, как День города и День Победы, известны далеко за пределами нашего города».

Отдельно мэр Перми отметил проекты, которые Торчинский реализовывал совместно с Пермским краем, приведя в пример фестиваль «Пермский период». В ближайшие годы предстоит масштабная реконструкция городской эспланады и наполнение её новым культурным содержанием, напомнил Самойлов.

«Убеждён, управленческие качества Вячеслава Торчинского на посту министра культуры Пермского края будут полезны и городу Перми, и всему Пермскому краю», — сказал мэр, пожелав новому краевому министру успехов в работе.

Напомним, сегодня, 4 апреля, губернатор Пермского края Максим Решетников объявил о том, что прежний министр культуры Галина Кокоулина подала в отставку по собственному желанию. Она вновь возглавит Пермскую краевую филармонию, а также общественный совет при минкульте, который ещё предстоит создать. Министром культуры Пермского края стал Вячеслав Торчинский, который до того работал замглавы администрации Перми, начальником департамента культуры и молодёжной политики, возглавлял функционально-целевой блок «Культурная и молодёжная политика». На новой должности, в числе прочего, Вячеславу Торчинскому предстоит заниматься и вопросами развития туризма в Прикамье — эта отрасль решением губернатора была передана из министерства спорта в минкульт.

По информации пресс-службы администрации Перми