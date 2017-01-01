«Трест №14» подвёл итоги участия в весенней «Ярмарке недвижимости»

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Традиционное мероприятие в сфере недвижимости состоялось 22-25 марта. На стенде «Треста №14» прошло более 700 консультаций, а также проводилось анкетирование посетителей стенда. В отделе продаж проанализировали тенденции покупательского спроса.

Фото: пресс-служба ПАО «Трест №14»

По данным организаторов — выставочного объединения «Пермская ярмарка», в выставке приняло участие 46 компаний, а посетителей, купивших билеты, было 1642 человека. По мнению директора выставки Юрия Ворончихина «аудитория была небольшая, но целевая».

Подтверждением того, что посетители выставки — исключительно целевая аудитория, стало то, что 60% анкетируемых планируют покупку новостройки в течение полугода-года. Еще 20% — в ближайший месяц-два, остальные 20% рассматривают возможность покупки недвижимости в неопределённой перспективе.

На первом месте по способу оплаты новостройки, конечно же, оказалась ипотека — 33% потенциальных клиентов «Треста №14». На втором месте — наличные средства. Почти четверть (24%) респондентов отметили, что для них важен способ зачёта вторичным жильем, а 14% — рассрочка. Это значит, что решение о работе на стенде «Треста №14» не только специалистов собственного отдела продаж, но и риелторов—партнёров застройщика было верным. Как и действующее предложение покупателям «Треста №14» по беспроцентной рассрочке на 12 месяцев.

Что касается рейтинга объектов «Треста №14», то самым популярным у посетителей «Ярмарки недвижимости» оказался новый жилой дом на ул. Толмачёва, 3, к нему проявило интерес 44% участников опроса. Начальник отдела продаж ПАО «Трест №14» Ольга Мишина отметила: «Безусловно, новый дом в центральной части Перми, в кирпичном исполнении, с классическими и современными планировками стал фаворитом выставки. Начало продаж квартир в этом строящемся доме запланировано на лето».*

Главный итог участия в «Ярмарке недвижимости» для «Треста №14» — это постоянный покупательский спрос на объекты застройщика. Уже сейчас активно проводятся просмотры готовых квартир, экскурсии на строящиеся объекты и заключаются сделки.

*Информация о планируемых объектах строительства размещена с целью информирования о планах ПАО «Трест №14» и не является рекламой. Привлечение денежных средств потенциальных дольщиков будет производиться только после выполнения всех установленных законом требований, в частности, публикации проектной декларации и иной информации.

По сообщению пресс-службы ПАО «Трест №14»

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