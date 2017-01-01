Качественные строительные материалы от предприятия «СтройПанельКомплект»

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Приближается активный строительный сезон, и мы хотим напомнить компаниям и жителям города и края, что «СтройПанельКомплект» производит и продает более 250 наименований железобетонных изделий. Ежегодно из собственной продукции застройщик возводит от 40 до 70 тыс. кв. м комфортного и качественного жилья.

Почему стоит выбрать продукцию «СтройПанельКомплект» для строительства ваших объектов?

• 57 лет опыта производства железобетонных изделий

• Полный цикл производства

• Лабораторный контроль входных материалов и всех этапов изготовления

• Технический контроль готовых железобетонных изделий

• Соответствие требованиям ГОСТи СНиП

• Быстрая обработка заявки и отгрузка

СПК

У нас вы можете приобрести продукцию ЖБИ для строительства объектов любой сложности:

• Плиты перекрытий (пустотные)

• Сваи

• Кольца, крышки, днища колодцев

• Фундаментные блоки (ФБС)

• Бордюры

• Бетон и раствор всех марок

По итогам 2017 года предприятие заняло второе место в Приволжском федеральном округе по производству изделий из бетона для использования в строительстве, согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности по данным Всероссийского бизнес-рейтинга.

Покупайте качественную продукцию у надёжной компании «СтройПанельКомплект». Одел продаж ЖБИ: 264-26-30, 264-26-31.

СтройПанельКомплект

Проектные декларации на сайте: spk.perm.ru

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