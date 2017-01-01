Качественные строительные материалы от предприятия «СтройПанельКомплект»
Приближается активный строительный сезон, и мы хотим напомнить компаниям и жителям города и края, что «СтройПанельКомплект» производит и продает более 250 наименований железобетонных изделий. Ежегодно из собственной продукции застройщик возводит от 40 до 70 тыс. кв. м комфортного и качественного жилья.
Почему стоит выбрать продукцию «СтройПанельКомплект» для строительства ваших объектов?
• 57 лет опыта производства железобетонных изделий
• Полный цикл производства
• Лабораторный контроль входных материалов и всех этапов изготовления
• Технический контроль готовых железобетонных изделий
• Соответствие требованиям ГОСТи СНиП
• Быстрая обработка заявки и отгрузка
У нас вы можете приобрести продукцию ЖБИ для строительства объектов любой сложности:
• Плиты перекрытий (пустотные)
• Сваи
• Кольца, крышки, днища колодцев
• Фундаментные блоки (ФБС)
• Бордюры
• Бетон и раствор всех марок
По итогам 2017 года предприятие заняло второе место в Приволжском федеральном округе по производству изделий из бетона для использования в строительстве, согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности по данным Всероссийского бизнес-рейтинга.
Покупайте качественную продукцию у надёжной компании «СтройПанельКомплект». Одел продаж ЖБИ: 264-26-30, 264-26-31.
Проектные декларации на сайте: spk.perm.ru
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Продам земельные участки (15 км. от Закамска — 25 минут от центра города)
Деревня Хухрята, Краснокамского района (рядом с коттеджным поселком «Изумруд»).
2 отмежеванных земельных участка под дачное строительство площадью по 10 соток каждый. Цена 13 т.р. за сотку.
При покупке 2 участков цена 10 т.р. за сотку.
Собственник.