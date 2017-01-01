Убыток СМЗ по итогам 2017 года составил 299,2 млн рублей


Наталья Калюжная заместитель главного редактора газеты «Новый компаньон»
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«Соликамский магниевый завод» подвёл финансовые итоги 2017 года. Выручка предприятия составила 6,04 млрд руб., что на 8% меньше, чем в 2016 году. Себестоимость продаж снизилась на 2%. В итоге завод получил убыток от продаж в размере 368 млн руб., убыток до налогообложения — 377 млн руб. Чистый убыток предприятия составил 299, 2 млн руб., что на 246.9 млн руб. превысило убыток по чистой прибыли предприятия в 2016 году.

Как сообщается в пояснениях к отчёту о финансовых результатах предприятия, в 2017 году на 15,7% увеличились затраты предприятия на приобретение и использование энергетических ресурсов (электроэнергии и природного газа).

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