Пермяки смогут написать «Тотальный диктант» среди котов и цветов

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Фото: Константин Долгановский

Всероссийская акция «Тотальный диктант-2018» пройдёт в Перми 14 апреля в 13:00.

Сегодня, 4 апреля, на официальном сайте проекта www.totaldict.ru откроется регистрация на площадки проведения.

Кроме традиционных площадок в вузах и библиотеках в этом году диктант можно будет написать в приюте для кошек «Матроскин» и Ботаническом саду ПГНИУ. Также впервые к диктанту присоединились исторический парк «Россия — моя история» и штаб фонда «Дедморозим», который недавно переехал по новому адресу — Горького, 60, и Почта России.

Кроме этого, в 2018 году акция по проверке грамотности придёт и к тем, у кого есть огромное желание проверить себя, но нет возможности попасть на площадку. Текст российской писательницы Гузели Яхиной, автора романа «Зулейха открывает глаза», напишут в геронтологическом центре, в онкоцентрах и в колонии для несовершеннолетних.