Выручка «ОДК-Стар» за 2017 год составила 5,4 млрд рублей

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АО «ОДК-Стар» отчиталось об итогах 2017 года. Выручка компании за этот период составила 5,4 млрд руб., что на 6% превышает результаты 2016 года.

В то же время себестоимость продаж выросла на 8%. В результате прибыль от продаж составила 850,6 млн руб. (+10% к показателю 2016 года). Чистая прибыль составила 527,2 млн руб., что на 5% превысило результат 2016 года (499,5 млн руб.).

Напомним, АО «ОДК-Стар» разрабатывает системы автоматического управления газотурбинных двигателей воздушных судов и промышленных газотурбинных двигателей.

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