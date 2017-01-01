Пермский край повысил социально-политическую устойчивость

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Фото: Константин Долгановский

Фонд «Петербургская политика» опубликовал рейтинг социально-политической устойчивости регионов России за март. Пермский край вошёл в число регионов со средней устойчивостью, повысив позиции на 0,2 балла. Теперь рейтинг Прикамья составляет 6,4 балла.

Среди позитивных событий, повлиявших на формирование рейтинга, фонд отметил закладку с участием губернатора края Максима Решетникова первого кубометра бетона в основание комплекса по производству аммиака-карбамида-меламина ПАО «Метафракс» в Губахе, открытие в Верещагино первого в регионе межрайонного кардиологического центра и начало работы проекта «Выездная онкополиклиника» в отдалённых территориях края. На рост рейтинга устойчивости также повлияло начало проведения концертов Пермского театра оперы и балета в городах Кизеловского угольного бассейна и подписание соглашения о сотрудничестве между оперным театром и хореографическим училищем.

Эксперты фонда отмечают, что негативно на показатель устойчивости сказались введение конкурсного производства в отношении ПАО «Мотовилихинские заводы», возбуждение уголовного дела в отношении неустановленных лиц РСТ, задержание экс-депутата заксобрания Александра Телепнева по расследованию дела о нападении на DJ Smash и трагедия с гибелью пяти человек в Кизеле.