Власти Перми обсудили программу комплексного развития социальной инфраструктуры города

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Фото: Константин Долгановский

Заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева представила на обсуждение депутатов гордумы программу комплексного развития социальной инфраструктуры краевой столицы до 2022 года.

Напомним, документ определяет приоритеты развития инфраструктуры таких отраслей социальной сферы, как образование, культура, физическая культура и спорт. При его разработке учитывались демографические тенденции и планы по строительству жилья на основе реестра выданных разрешений.

«Разработанный проект программы комплексного развития социальной инфраструктуры предполагает дальнейшее сбалансированное, перспективное развитие этой сферы. Целью программы является достижение расчётного уровня обеспеченности населения города Перми услугами в областях образования, физической культуры и массового спорта, культуры путём строительства, приобретения имущества в муниципальную собственность и реконструкции объектов социальной инфраструктуры», — объяснила Людмила Гаджиева.

Так, планируется, что с 2018 до 2022 года охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 8 лет составит 100 %, количество школьников, занимающихся в первую смену, от общей численности учащихся муниципальных образовательных организаций вырастет до 69 %; доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста увеличится до 75%.

Уровень обеспеченности спортивными сооружениями на территории Перми, исходя из единовременной пропускной способности, ожидается в районе 48%, объектами культурного назначения — на уровне нормативов, объектами библиотечного обслуживания — 72,9 %, сообщает пресс-служба мэрии.

Совместно с депутатами Пермской городской думы представители городской администрации обсудили перспективы строительства школ, детских садов, бассейнов.

«Мы вплотную подошли к принятию программы комплексного развития социальной инфраструктуры. Тот факт, что мы сегодня эту программу обсуждаем и выносим на пленарное заседание — это уже, безусловно, плюс. При этом наряду с муниципальными бюджетными средствами нужно активнее привлекать средства из вышестоящих бюджетов, частные инвестиции на решение программных задач», — подчеркнул первый заместитель председателя гордумы Дмитрий Малютин.

Отметим, проект программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Перми на 2018-2022 годы будет рассмотрен на ближайших заседаниях комитетов думы, а также на апрельском пленарном заседании городского парламента.