Министерство культуры Пермского края вновь займётся туризмом

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Фото: Алексей Баталин

Глава региона Максим Решетников подписал постановление о возвращении туристического направления из компетенции министерства спорта в минкульт.

По данным «Нового компаньона», это решение было принято в связи с низкой эффективностью работы краевого министерства спорта в этом направлении.

Напомним, полномочия по развитию туризма были переданы спортивному ведомству из министерства культуры летом 2013 года.