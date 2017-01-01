Министерство культуры Пермского края вновь займётся туризмом
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Глава региона Максим Решетников подписал постановление о возвращении туристического направления из компетенции министерства спорта в минкульт.
По данным «Нового компаньона», это решение было принято в связи с низкой эффективностью работы краевого министерства спорта в этом направлении.
Напомним, полномочия по развитию туризма были переданы спортивному ведомству из министерства культуры летом 2013 года.
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