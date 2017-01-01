Кинорежиссёр Андрей Звягинцев встретился с пермяками Мэтр современного российского кино полтора часа отвечал на вопросы зрителей

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Сегодня, 3 апреля, в зале Пермского театра кукол прошла встреча с одним из ведущих современных российских кинорежиссёров Андреем Звягинцевым. Он побывал в Перми проездом из Екатеринбурга, в нашем городе Звягинцев находился буквально несколько часов. За это время режиссёр провёл короткую встречу с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым и более длительную – со зрителями.

Вход на творческую встречу с господином Звягинцевым стоил 800 рублей, поэтому зал был неполон, но людей, действительно, пришло немало. Наверное, более исчерпывающие ответы на свои вопросы получили те, кто интересовался процессом создания фильмов, работой с музыкальным и сценарным материалом, поиском финансирования для съемок и т.д. На эти вопросы кинорежиссёр отвечал обстоятельно и конкретно.

Но было много и тех, кто задавал режиссёру общие, почти философские вопросы: о жизни и смерти, о несчастье, о безысходности. Они, казалось, ждали от Звягинцева какого-то утешения – того, чего нет в его фильмах. Никакого утешения эти зрители не получили. Звягинцев показал себя режиссёром, который сам ставит вопросы, но не ищет универсальных ответов на них. Он лишь предлагает каждому зрителю задуматься о собственной жизни и личной ответственности за неё. Финал творческого вечера получился открытым.

Подробный материал о творческом вечере Андрея Звягинцева в Перми читайте в апрельском номере журнала «Компаньон Magazine».

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