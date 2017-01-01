Большинство ветеранов Прикамья довольны качеством здравоохранения в крае

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Сегодня, 3 апреля, губернатор Пермского края Максим Решетников провёл встречу с представителями пермской организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, а также районных советов ветеранов.

За время работы проекта «Новая поликлиника», в медицинских учреждениях региона значительно сократилось время ожидания приёма. Например, за счёт оптимизации работы административного персонала записаться на приём к терапевту стало возможным в течение 1-3 дней с момента обращения.

Председатель пермской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Надежда Максютенко привела данные социологического исследования, в котором приняли участие более 4,5 тыс. пожилых жителей Прикамья. Согласно исследованию, 53% опрошенных удовлетворены качеством оказания медицинской помощи в их населенных пунктах (в 2016 году этот показатель составлял лишь 14%).

Председатель Березниковского городского совета ветеранов Маргарита Русинова отметила, что невозможно не заметить изменения в системе приёма пациентов: сократились очереди, выполнены ремонты, проведена маршрутизация общественного транспорта. При этом Маргарита Русинова добавила, что пока остаются вопросы по приёму узкими специалистами, и жители Березников ожидают изменений после завершения объединения медучреждений.

Председатель Косинского районного совета ветеранов Нина Федосеева пояснила, что регулярные выезды специалистов пермской поликлиники помогают выявить заболевания, оперативно назначить лечение, а в случае необходимости, направить пациентов на дополнительное обследование. «Медицина становится более доступной», — отметила Нина Федосеева.

Напомним, в ближайшие два года в Пермском крае появится еще 66 фельдшерско-акушерских пунктов. Всего до 2023 года на территории Пермского края будет построено 10 поликлиник, 5 больниц, 4 врачебных амбулатории.

Источник - пресс-служба администрации губернатора

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