В Прикамье комплексно отремонтируют почти 300 многоквартирных домов

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Как сообщает Фонд капитального ремонта, выбраны подрядчики на разработку проектов для выполнения работ по комплексному ремонту 165 многоквартирных домов в Пермском крае. Общая стоимость проектных работ по 10 лотам составила 86,1 млн руб.

«В настоящее время подписаны десять договоров, и подрядчики приступили к разработке проектно-сметной документации», — поясняют в Фонде капремонта. Согласно контрактам, работы должны быть выполнены не позднее 110 календарных дней, сообщают в пресс-службе администрации губернатора Пермского края.

Кроме того, договоры на проектирование комплексного ремонта еще по 36 домам находятся на стадии подписания. Всего, с учётом домов, самостоятельно проводящих капитальный ремонт, в 2018 году запланировано выполнение комплексных ремонтов в 277 многоквартирных домах.



Со списком лотов, информацией о цене договора и подрядной организацией, а также адресным перечнем домов можно ознакомиться по ссылке.