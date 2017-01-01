Завод «Урал» нарастил чистую прибыль на 85% благодаря военным заказам АО «Соликамский завод «Урал» (производит взрывчатые вещества и промышленную взрывчатку) отчитался о финансовых результатах 2017 года.

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Выручка предприятия за отчётный период составила 1,72 млрд руб., что на 14 % превысило результаты 2016 года. При этом себестоимость продаж выросла лишь на 7%. В итоге прибыль до налогообложения выросла на 84% (с 80,4 до 148,2 млн. руб.), чистая прибыль составила 107,9 млн руб., что на 85 % превысило показатели 2016 года (58,2 млн руб.).

Как сообщается в комментариях к годовой финансовой отчётности завода «Урал», рост выручки на 14,8% связан с увеличением отгрузки военного назначения, рост чистой прибыли также объясняется увеличением поставок продукции в рамках военно-технического сотрудничества (ВТС). Удельный вес кооперации в рамках ВТС в общем объёме выручки завода составил в 2017 году 52 %.

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