Наградили друг друга Впервые объединились журналистская премия им. Аркадия Гайдара и «Выбор прессы»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Сергей Федосеев

«Бал прессы», проведение которого откладывалось почти три месяца, всё-таки состоялся. На сцене Пермского театра оперы и балета 2 апреля ведущие масс-медиа Перми вручили свои премии ньюсмейкерам за самые достойные информационные поводы в 2017 году в рамках церемонии «Выбор прессы», а затем и сами журналисты получили профессиональные премии.

Журналистская премия имени Аркадия Гайдара была учреждена в 1966 году, и, стало быть, её возраст перевалил за полвека. Как справедливо напомнили ведущие вечера, в положении о премии (вроде бы, до сих пор не отменённом) написано, что предоставляемые на конкурс материалы должны «отличаться коммунистической идейностью» и «отражать борьбу трудящихся за претворение в жизнь решений партии и правительства». Но что бы там ни говорилось в официальных документах, на протяжении всей длинной истории премии награждали действительно достойных авторов.

«Выбор прессы» — затея гораздо более молодая, эта церемония прошла в четвёртый раз, причём между первой и второй премиями был перерыв в несколько лет. Символ «Выбора прессы» — сувенирная копия Железного трона из сериала «Игра престолов», только вместо мечей на этом троне — перьевые ручки. Этот грозно-многозначительно-ироничный символ появился на сцене под очень подходящую музыку: Большой симфонический оркестр театра во главе с Валерием Платоновым играл «Танец рыцарей» из «Ромео и Джульетты» Прокофьева, который ненавязчиво — будто так и было написано — превратился в имперский марш из «Звёздных войн». Платонов так талантливо их смикшировал, что публика не сразу поняла, что музыка-то уже другая. А некоторые и вовсе не догадались.

Выскочившие на сцену ведущие — радиожурналист Юрий Филимонов и артист Александр Смирнов — пояснили, что у организаторов церемонии не было денег, и театр пустил их бесплатно, да ещё и достойно подготовился. Как именно подготовился, показал певец Владимир Тайсаев с арией «Выбор прессы»: на мотив арии Галицкого из «Князя Игоря» артистично спел о выборе пермских журналистов, не забыв классический припев: «Пей! Гуляй!»

Текст выходной арии, как и весть остроумный конферанс — плод труда заслуженных пермских КВНщиков во главе с Ямуром Гильмутдиновым, и оба ведущих принимали в этом активное участие.

Вся церемония «Выбора прессы» была проведена с оглядкой на оперу. Так, первое же награждение, по словам ведущих, было исполнением арии «О спорт, ты мир!» из оперы «за Пхенчхян ответишь». Её получил инициатор проведения Пермского марафона Владимир Епанов, а вручали главный редактор «Нового компаньона» Юлия Усольцева и редактор «Московского комсомольца в Перми» Оксана Землянских, которая обыграла имя-отчество лауреата — Владимир Ильич — и, повязав красную косынку, с комсомольским задором доложила о спортивных успехах пермяков. Лауреат, в свою очередь, пригласил всех принять участие в следующем марафоне 9 сентября нынешнего года. «Решетников уже готовится», — прокомментировали ведущие.

После того, как премию за организацию «Сказариума» получил Пётр Кравченко, примадонна оперной труппы Надежда Павлова исполнила арию механической куклы Олимпии из «Сказок Гофмана» Оффенбаха. Спела не только безупречно, блистательно проведя многочисленные колоратуры, но и очень забавно: устроила перебранку с дирижёром, который не пожелал, в пику традиции концертного исполнения этой арии, заводить куклу ключиком. Пришлось ей допевать незаведённой.

Не совсем понятно было, почему после награждения представителей благотворительной организации «Территория семьи» была исполнена каватина Фигаро из «Севильского цирюльника» Россини. Возможно, потому что в перечне помощи, оказываемой неблагополучным семьям, есть и парикмахерские услуги.

Много шутили на тему переезда пермяков в Москву и москвичей обратно в Пермь. Повод достойный — возвращение в новом качестве известного телевизионщика Игоря Южанинова. Побыв несколько лет столичным чиновником, он с недавнего времени возглавляет ГТРК «Пермь». Его выход на сцену был предварён подходящей репризой ведущих.

«В прежние годы «Выбор прессы» награждал персон федерального уровня. Чтобы не выбирать между Путиным и Решетниковым — мы же их уже выбрали! — мы решили обратиться в другие сферы», — начал Александр Смирнов, а Юрий Филимонов его перебил: «Я сам объявлю! У меня же новый начальник!» С «Арией московского гостя» на сцену вышел Игорь Южанинов, который сообщил, что в номинации «А надо было лететь на самолёте» награждается Олег Газманов, пробивший в Пермском крае оба колеса у машины и сообщивший об этом в соцсетях. «По неизвестным причинам Газманов не явился», — огорчился Александр Смирнов, но Игорь Южанинов успокоил ведущих и публику: «Я знаю, через кого передать».

Всё это шуточное награждение «персоны федерального уровня» было предисловием к истинному хиту вечера — оперному исполнению песни «Ты морячка, я моряк» солистом театра Данисом Хузиным. Интонации, позы — всё было таким оперным, так всерьёз! Зал, как говорится, лёг. Учитывая, что ровно через неделю после «Бала прессы», 9 апреля, состоится конкурс театральных капустников «Солёные уши», можно считать, что половина капустника Театра оперы и балета уже отрепетирована.

Особая часть церемонии была посвящена тем, кто не является «записным» ньюсмейкером, а просто что-то достойно делает на рабочем месте. Ведущие окрестили это арией «Мало, мало, мало, мало мы о них писали» из оперы Максима Решетникова «Вот и поглядим». В этой номинации премию получила актриса Алла Мезенцева за руководство инклюзивным театром «Пространство любви», организаторы «Научных боёв имени Шелдона Купера» Ольга и Всеволод Бедерсоны, двукратный победитель всемирной олимпиады по физике, выпускник пермской школы № 146 Василий Югов.

Церемония завершилась закономерным появлением губернатора, который раскрыл тайну своей работоспособности. Оказалось, что его подменяет двойник — Николай Наумов. «Половину встреч я провёл!» — признался Колян. «Его появление многое проясняет, — продолжил Максим Решетников. — Иногда такую ерунду на подпись приносят! Я спрашиваю: «Кто поручил?» — «Вы поручили», — говорят. А оказывается, это Коля совещание проводил».

Став более серьёзным, губернатор сообщил, что, по его мнению, в эпоху расцвета телеграм-каналов и социальных сетей роль СМИ становится особенно ответственной: они, в отличие от интернет-блогов, не анонимны и отвечают за свои слова. Ну, в идеале. «Мы от вас ничего хорошего не ждём, но мы вам верим, как своей совести», — завершил выступление глава региона, после чего вручил благодарности Александру Попову, 16-летнему школьнику из Перми — за спасение маленькой девочки из горящего дома, а также Екатерине Спеховой, повару детского сада, Дмитрию Романову, ученику 9 класса, и Михаилу Синенькому, студент Строгановского колледжа, все трое — из Очёра, — за спасение школьника, тонувшего в ледяной воде.

Были на церемонии и другие высокие гости, например, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв, который напомнил, что его первым предшественником был пермяк Михаил Осоргин, и предложил учредить премию имени Осоргина.

После символического перерыва — занавес закрылся и снова раскрылся — сцена разительно изменилась. Другой стиль, и оркестр — тоже другой! Музыкальное сопровождение церемонии вручения премий имени Гайдара осуществлял Пермский губернский духовой оркестр под руководством полковника Евгения Тверетинова, который начал с бодрого исполнение песни «Гайдар шагает впереди».

Пусть и без привязки к оперной классике, эта церемония тоже была украшена остроумными репризами, причём не только из уст ведущих. Так, руководитель пресс-службы компании «ЛУКОЙЛ-Пермь» Алексей Инюткин пожелал журналистам найти мамонта, намекнув на широко растиражированную первоапрельскую шутку акул пера из Добрянки.

Почему-то большинство премий получали представители изданий под названием «Искра», причём из разных городов — Кунгура и Лысьвы. «Неужели опять «Искра»? — поинтересовался Александр Смирнов перед очередной номинацией. «Нет, уже и так всё искрит», — ответил Юрий Филимонов, и на сцену вышел... генеральный директор НПО «Искра» Владимир Шатров, который вручил премию лучшим тележурналистам.

Перед вручением премий лучшим интернет-журналистам ведущие напомнили, что существует три вида смерти — остановка сердца, смерть мозга и уход в интернет. Думается, что это бессильное злобствование представителей традиционных СМИ по отношению к всепроникающим интернет-СМИ.

Гайдаровская церемония завершилась вручением призов в отраслевых конкурсах, и в конкурсе Пермской художественной галереи, посвящённом её 95-летию, сразу два журналиста Издательского дома «Компаньон» — Юлия Баталина и Ольга Дерягина — получили дипломы первой степени. Впрочем, без наших ни одна Гайдаровская премия не обходится. Вот и в этом году в главной номинации — «Журналист краевого издания» — победителем стала Юлия Колбина. Она получила премию за публикации в «Российской газете», нынче она работает уже в «Коммерсанте»... Но начинала-то она у нас! Поздравляем!

Лауреаты премии «Выбор прессы — 2017»

Владимир Епанов, директор спорткомплекса «Прикамье» — за инициативу проведения первого Пермского марафона и участие в его организации;

Пётр Кравченко — за организацию «Сказариума» в рамках Большого летнего фестиваля «Пермский период. Новое время»;

Анна Зуева и НКО «Территория семьи» — за организацию социального склада для нуждающихся граждан;

Алла Мезенцева, художественный руководитель театра «Пространство любви» — за постановку спектаклей с участием людей с ментальными особенностями;

Всеволод и Ольга Бедерсон — за организацию просветительского проекта «Научные бои имени Купера Шелдона»;

Василий Югов, выпускник пермской школы №146 — за победы во всероссийских и международных олимпиадах по физике.

Благодарности губернатора Пермского края

Александр Попов, 16-летний школьник из Перми — за спасение маленькой девочки из горящего дома;

Екатерина Спехова, повар детского сада (Очёр), Дмитрий Романов, ученик 9 «б» класса Очёрской средней школы №3, Михаил Синенький, студент Строгановского колледжа (Очёр) — за спасение школьника, тонувшего в ледяной воде.

Премия главы Перми «Серебряный медведь»

Телекомпания ВЕТТА

Премия руководителя Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае Александра Бойченко

Ксения Степанова, корреспондент телекомпании ВЕТТА — за освещение мероприятий партийного проекта «Старшее поколение»;

Ольга Семёнова, корреспондент газеты «АиФ-Прикамье» — за освещение деятельности Региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае.

Победители творческого конкурса «За пять шагов до столетия», посвящённого 95-летию Пермской государственной художественной галереи

Лауреаты первой степени:

Юлия Баталина (ИД «Компаньон»);

Ольга Дерягина (ИД «Компаньон»);

Юлия Зыкова (телекомпания «Рифей-Пермь»).

Лауреаты второй степени:

Анна Букатова (радио «Эхо Москвы в Перми»);

Карина Бурьян (ГТРК «Пермь»);

Григорий Ноговицын (интернет-журнал «Звезда»).

Победители конкурса имени профсоюзного журналиста Владимира Шитова

Михаил Ефимов, главный редактор газеты «Светлый путь» (Большесосновский район);

Светлана Фотина, корреспондент газеты «Оханская сторона»;

Лидия Ярушина, корреспондент газеты «Новая жизнь» (Суксунский район).

Победители конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности Арбитражного суда Пермского края и Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, посвящённого 95-летию современной арбитражной системы и 10-летию образования Арбитражного суда Пермского края

Владислав Гордеев, газета «Бизнес-класс»;

Валентина Ефремова, газета «КоммерсантЪ-Прикамье»;

Максим Стругов, газета «Коммерсантъ-Прикамье»;

Светлана Быкова, газета «Коммерсантъ-Прикамье»;

Валерия Аргаляева, газета юристов Прикамья «Клуб юристов», газета «Деловой интерес»;

Дмитрий Комаев, газета «Коммерсантъ-Прикамье».

Победители конкурса имени профсоюзного журналиста Владимира Шитова

Михаил Ефимов, главный редактор газеты «Светлый путь» (Большесосновский район);

Светлана Фотина, корреспондент газеты «Оханская сторона»;

Лидия Ярушина, корреспондент газеты «Новая жизнь» (Суксунский район).

Обладатели наград от руководителя Отделения Пенсионного фонда России в Пермском крае Станислава Аврончука

Марина Вагина, газета «Соликамский рабочий»;

Марина Томина, газета «Сельская новь» (село Берёзовка).

Лауреаты премии имени Аркадия Гайдара

«Журналист краевой газеты Пермского края 2017 года»: лауреат — Юлия Колбина, «Российская газета. Пермь»; дипломанты — Максим Шардаков, газета «Звезда», и Анастасия Переверзева, газета «АиФ-Прикамье».

«Журналист городской, районной газеты Пермского края 2017 года»: лауреат — Ирина Соловьёва, газета «Искра» (Кунгур); дипломанты — Фёдор Прокофьев, газета «Искра» (Лысьва), Маргарита Бадьянова, газета «На родной земле» (Сива).

«Тележурналист Пермского края 2017 года»: лауреат — Светлана Смирнова, телекомпания ТТЦ, Добрянка (репортаж «Переправа»); дипломанты — Максим Суханов, телекомпания ВЕТТА («Выбирая жизнь») и Карина Бурьян, ГТРК (Новости культуры).

В номинации «Радиожурналист Пермского края 2017 года» звание лауреата и дипломантов решено не присуждать по причине отсутствия конкурса.

«Интернет-журналист Пермского края 2017 года»: лауреат — Михаил Данилович (интернет-журнал Zvzda.ru, портал 59.ru); дипломанты — Ольга Богданова, интернет-газета «Текст», Анастасия Кожевникова, интернет-журнал Zvzda.ru.

«Фотожурналист Пермского края 2017 года»: лауреат — Фёдор Прокофьев, газета «Искра», Лысьва.

«Специальный медиапроект СМИ Пермского края 2017 года»: лауреат — портал Properm.ru (проект «Короли госзаказа»); дипломанты — газета «На родной земле», Сива (проект «Преданья старины глубокой») и газета «Искра», Лысьва (проект «100 лет революции»).