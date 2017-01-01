У Перми могут появиться города-побратимы в Мексике

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Заместитель главы администрации Перми Вячеслав Торчинский и представитель народной дипломатии Мексики Оливия Горра обсудили перспективы сотрудничества городов в сфере культуры.

Основной темой встречи стала возможность наладить побратимские отношения между краевой столицей и мексиканским городами. Вячеслав Торчинский отметил, что городские власти стараются поддерживать активные связи со всеми городами-побратимами и заинтересованы в расширении этого списка, делая ставку на качественном сотрудничестве. Оливия Горра, со своей стороны, подтвердила, что несколько мексиканских городов уже готовы стать городами-побратимами Перми.

«Я приехала в Пермь в качестве друга, который любит этот город. Кроме того, я неоднократно была свидетелем тех проектов, которые были реализованы в Перми, и хотела бы быть частью ваших проектов в будущем. Я хочу послужить «мостиком» между Пермью и Мексикой», — сообщила Оливия Горра.

Отметим, представитель народной дипломатии является также учредителем Центра культуры Оливии Горры, продюсером, оперной солисткой. Дважды участвовала в мексиканском фестивале «Viva Mexico» в рамках проекта «Белые ночи в Перми». С 2013 года совместно с Пермским государственным институтом культуры реализует проект «Российско-мексиканский альянс», нацеленный на развитие международного сотрудничества в сфере культуры и всестороннюю поддержку молодых талантов, студентов и преподавателей России и Мексики.

Вячеслав Торчинский, в свою очередь, рассказал о пермских музыкальных школах и школах искусств, подчеркнув, что одним из приоритетных направлений сотрудничества является знакомство молодых людей с уже состоявшимися профессионалами своего дела через личные встречи и мастер-классы.

В завершении встречи представители обоих городов приняли решение проанализировать возможности дальнейшего сотрудничества в каждом из направлений.