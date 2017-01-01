«Метафракс» планирует увеличить объёмы продаж в восточной Азии Дочерняя компания «Метафракса» Metadynea Trading SA (Женева, Швейцария) и корейская Sunghong Co., Ltd. создали совместное предприятие SamyangMeta Ltd.

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Фото: пресс-служба ПАО «Метафракс»

Предприятие зарегистрировано в Сеуле (Южная Корея) 1 февраля 2018 года. Предполагается, что трейдинговая компания должна усилить торговые позиции группы компаний «Метафракс» на территории восточной Азии, в первую очередь в Корее.

В частности, речь идет об увеличении объёмов продаж уротропина и пентаэритрита в данном регионе. Первые поставки 200 тонн продукции через трейдинговую компанию в Сеуле состоятся уже в апреле. В перспективе — расширение географии в другие страны восточной Азии.

Отметим, что на данный момент группа компаний «Метафракс» поставляет в страны Азии до 2 тыс. тонн уротропина и до 1 тыс. тонн пентаэритрита. В перспективе годовой товарооборот компании должен достигнуть 4 тыс. тонн уротропина, 2 тыс. тонн пентаэритрита, а также 15 тыс. тонн метанола. Одновременно в компании рассматривают возможность поставок продукции из Кореи на европейский рынок через совместное предприятие.

Руководство «Метафракса» не исключает создания новых производственных мощностей на базе SamyangMeta. «Европа для нас понятна и комфортна в точки зрения ведения бизнеса, там работает дочерняя компания «Метафракса» — Метадинеа Австрия. Мы выходим на азиатский рынок с местной компанией, которая является не только трейдером, но и имеет собственное производство, — комментирует председатель совета директоров ПАО «Метафракс» Армен Гарслян. — Это хороший премиальный рынок. Если продажи пойдут успешно, то в перспективе совместное предприятие SamyangMeta может построить новый завод на территории Кореи или России».

«Культурно и исторически представители азиатского бизнеса предпочитают вести работу через своих агентов. Считаем, что в лице компании Sunghong мы приобрели надёжного и долгосрочного партнёра в регионе, который в перспективе может открыть нам не только сам рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, но и поспособствует узнаваемости бренда «Метафракса» в регионе. Уже сегодня мы осуществляем поставки в Японию в адрес всемирно известных компаний. Уверен, что главный эффект от данного сотрудничества будет велик и ожидает нас впереди», — объясняет член Совета директоров созданного СП Александр Максимов.

«SamyangMeta — наш ценный ключ к России и Европе, а также возможность выйти за пределы ограниченного предложения. Также мы считаем, что создание совместного предприятия — это ключ ГК «Метафракс» к Азии, включая Японию и Корею, которые являются вторыми и третьими в мире импортёрами природного газа. На корейском и японском рынках объём производства слишком низкий, а спрос на газохимические вещества, такие как метанол, аммиак, карбамид, меламин высок. SamyangMeta создаст многочисленные возможности в области технологий, инвестиций и маркетинга и, наконец, реализует взаимные выгоды и компании «Метафракс», и компании Samyang Chemical» — заявил директор по планированию и управлению Samyang Chemical Group Эрик Сунгву Пак.

По сообщению пресс-службы ПАО «Метафракс»

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