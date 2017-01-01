Полиция завершила расследование дела о хищениях в НПФ «Стратегия»

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Как сообщает «РБК-Пермь», сегодня, 3 марта, главное следственное управление краевого МВД направило уголовное дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

По делу о хищениях и других преступлениях в АО «Негосударственный пенсионный фонд «Стратегия» проходят бывший гендиректор фонда Петр Пьянков и его знакомый бизнесмен Дмитрий Щукин. По данным издания, Петра Пьянкова обвиняют в присвоении и растрате 220 млн руб., двух эпизодах легализации преступно приобретённого имущества на общую сумму 150,03 млн руб. и шести эпизодах предоставления в ФНС сведений о подставных лицах. Дмитрия Щукина обвиняют в четырёх эпизодах предоставления сведений о подставных лицах в в ИФНС России №17 по Пермскому краю. По информации издания, оба криминал в своих действиях отрицают.

Напомним, Центробанк отозвал у «Стратегии» лицензию в марте 2016 года. Через месяц Арбитражный суд Пермского края принял решение о ликвидации НПФ. По сведениям Банка России, из 4,2 млрд накоплений обязательного пенсионного страхования в НПФ недоставало около половины. От действий НПФ в Прикамье пострадали более 70 тыс. вкладчиков.