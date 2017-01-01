Соцпакет в филиале «ПМУ» холдинга «УРАЛХИМ» вырос на 7% Пермская площадка АО «ОХК «УРАЛХИМ» в 2017 году направила на социальные программы для работников 139,7 млн руб., что на 10 млн больше, чем годом ранее. Социальный пакет в филиале «ПМУ» является одним из самых привлекательных среди предприятий отрасли.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Значительными статьями расходов на персонал являются «Культурно-массовые мероприятия, детский отдых, молодёжь», «Добровольное медицинское страхование», «Поддержка ипотечного кредитования». Кроме того, за счёт компании сотрудники каждый день доставляются на предприятие на заводских автобусах, получают дотации на питание, а выходящие на пенсию работники участвуют в корпоративной пенсионной программе и в дальнейшем получают поддержку как ветераны «ПМУ».

Организация летнего и зимнего детского отдыха — неотъемлемая часть социальной программы компании. Предприятие берёт на себя оплату до 85% стоимости путёвки. Ежегодно дети сотрудников завода за счёт работодателя отдыхают в лучших лагерях Пермского края и проводят каникулы на море.

Для работников «ПМУ» на протяжении всего года проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия: заводская спартакиада по 15 видам спорта, летний фестиваль «Уральские зори», День химика, новогодний вечер и другие. Для молодёжи организуются сплавы по рекам, соревнования по картингу и лазертагу, празднования Масленицы, Дня Нептуна и другие досуговые мероприятия.

На предприятии действует программа добровольного медицинского страхования. Все работники имеют полисы ДМС, на территории завода для них действует здравпункт, где можно получить консультацию терапевта, поставить прививки, посетить стоматолога и пройти физиотерапевтические процедуры. В рамках программы ДМС, в зависимости от стажа работы, сотрудникам также оплачивается часть стоимости санаторно-курортного или реабилитационно-восстановительного лечения.

На предприятии уже много лет действует корпоративная ипотечная программа холдинга «УРАЛХИМ», направленная на компенсацию процентов по кредитам при приобретении жилья высококвалифицированными сотрудниками, занимающими ключевые позиции.

Денис Серёгин, слесарь ремонтно-механического производства филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Для меня и моей супруги остро стоял вопрос с жильём. Взяли ипотеку на строящуюся квартиру и приняли участие в программе поддержки ипотечного кредитования на «ПМУ». Теперь проценты за ипотеку будет компенсировать предприятие. Это очень серьёзная поддержка. Достаточно комфортно будет выплачивать ипотеку, она не будет угнетать. Возможно, удастся погасить её раньше намеченного срока.

Большинство социальных льгот и гарантий закреплено в коллективном договоре предприятия. Ежегодно работодатель и профсоюзный комитет предоставляют работникам отчёты о выполнении пунктов колдоговора.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми:

— Соцпакет в филиале «ПМУ» — без преувеличения повод для гордости и наше конкурентное преимущество как работодателя на рынке труда. Это позволяет нам привлекать наиболее квалифицированных сотрудников. Нужно понимать, что год от года каждое из направлений поддержки требует всё больших затрат, однако компания считает эту работу приоритетной и не экономит на социальной программе.

По сообщению пресс-службы филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»