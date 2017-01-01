Краевые власти выиграли спор за участок под вторую сцену Пермской оперы И взялись за планировку инженерной инфраструктуры в пятом квартале

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Руководство театра по-прежнему считает предпочтительным проект Дэвида Чипперфильда

Фото: Владимир Пономарёв

Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края выиграло в первой инстанции спор с ООО «Авенида» за участок на территории городского квартала №5, ограниченном улицами Попова, Монастырской, Окулова и Осинской, где краевые власти планируют строить вторую сцену Пермского театра оперы и балета. Накануне, 2 апреля, краевой арбитраж оставил без рассмотрения иск застройщика, который настаивает на своём праве строить на этом участке жилой дом с музеем Пастернака и подземной парковкой. Причиной отказа в рассмотрении иска в суде называют нарушение претензионного порядка урегулирования споров.

В минимущества «Новому компаньону» сообщили, что предметом спора является участок площадью в 1,7382 гектара, выделенный из квартала №5 летом прошлого года. Остальные 1,4181 гектара уже переданы в краевую собственность для дальнейшего строительства там второй сцены оперного театра. По данным «Нового компаньона», претензии властей к «Авениде» состоят в том, что застройщик не начал возведение объекта вовремя, нарушив условия аренды земли. Договор аренды с застройщиком был расторгнут. При этом у строительной компании, которую связывают с бывшим депутатом краевого заксобрания Алексеем Луканиным, оформлено право собственности на незавершенный объект строительства. Решение краевого арбитража застройщик планирует обжаловать.

При этом ранее краевое министерство строительства и архитектуры выпустило постановление «Об утверждении документации по планировке территории для размещения трех блочных комплектных трансформаторных подстанций типа БКТП 6/04 вВт», их планируется разместить на территории спорного участка. Как пояснили «Новому компаньону» в краевом минстрое, эти мощности необходимы для начала любой строительной деятельности в квартале №5. При этом в ведомстве подчёркивают, что подстанции размещают под возведения объекта «для региональных нужд». Источники нашего издания, близкие к краевым властям, сообщают, что в правительстве с оптимизмом смотрят на перспективы разрешения судебного спора по земельному участку, и планируемые к установке трансформаторы рассчитаны на строительство второй сцены Пермской оперы.

Добавим также, что ранее первый вице-премьер края, министр строительства и архитектуры Михаил Сюткин подчёркивал, что в качестве резервной площадки для строительства второй сцены театра рассматривается территория на Разгуляе. На минувшей неделе на этом участке начались начались изыскательские работы, которые официально в минстрое называют необходимыми «для дальнейшей организации там культурного пространства».