В Перми идёт проверка содержания крыш и карнизов домов

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Фото: Константин Долгановский

В период резкого потепления районным администрациям поручено максимально усилить контроль за состоянием крыш и козырьков балконов верхних этажей. Специалисты отделов ЖКХ ежедневно выходят на обходы дворовых территорий, сообщают в мэрии Перми.

Власти просят жителей проявлять активность и, в случае обнаружения наледей на крышах, обращаться в свою управляющую организацию, при её бездействии — в администрацию района.

«Администрации районов Перми должны жёстче штрафовать УК за плохую уборку крыш. Кроме того, важно следить за состоянием балконов. Их очистка — это ответственность собственников жилых помещений. Если жители сами не могут убрать снег и лёд со своих балконов, то они должны сообщить об этом в свою управляющую организацию. Сосульки на балконах представляют не меньшую опасность, чем на крышах. Жители должны уделить этому максимальное внимание», — отметил заместитель главы администрации Перми Сергей Романов.

В случае отсутствия реакции со стороны управляющей организации администрации районов применяют меры административного воздействия, а также передают информацию в прокуратуру и Инспекцию государственного жилищного надзора по Пермскому краю.

Отметим, только в Мотовилихе по результатам рейдов в отношении УК за плохую уборку наледи с крыш выписаны штрафы на сумму около 200 тыс. руб.